Siemens Aktie

Marktkap. 194,18 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Siemens AG
237,55 EUR -14,75 EUR -5,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Im Segment Digital Industries habe der Auftragseingang die von Siemens erstellte Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen, schrieb Rizk Maidi in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Treiber dieser Entwicklugn sei die zunehmende Automation. Eine schwächelnde Nachfrage seitens der Mobilität habe hingegen die Auftragslage im Industriesegment gebremst./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
238,75 €		 Abst. Kursziel*:
21,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
237,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,50%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

