DAX24.213 -0,7%Est505.786 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Kursentwicklung

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

13.11.25 12:04 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 237,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
234,35 EUR -18,05 EUR -7,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 237,55 EUR ab. Die Siemens-Aktie sank bis auf 236,80 EUR. Bei 243,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 713.526 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 252,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 46,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,68 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,80 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Investment-Tipp Siemens-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 10 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens BuyUBS AG
11:16Siemens HoldDeutsche Bank AG
10:31Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09:46Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens BuyUBS AG
10:31Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:46Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Siemens BuyJefferies & Company Inc.
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:16Siemens HoldDeutsche Bank AG
09:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen