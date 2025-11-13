Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 237,55 EUR.
Um 11:48 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 237,55 EUR ab. Die Siemens-Aktie sank bis auf 236,80 EUR. Bei 243,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 713.526 Siemens-Aktien.
Bei einem Wert von 252,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 46,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,68 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,80 EUR je Siemens-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.
Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
