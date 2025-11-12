DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,0%Top 10 Crypto 13,84 +1,7%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.548 +2,2%Euro 1,1587 +0,0%Öl 62,70 +0,0%Gold 4.211 +0,3%
Siemens Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

08:01 Uhr
Siemens AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens angesichts der eingeleiteten Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analyst Phil Buller lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zunächst die nun erzielten Fortschritte mit einer beschlossenen Abspaltung an die Aktionäre. Das Ergebnis sei besser als die in seinem Basisszenario vorgesehene Sachdividende. Buller hätte sich aber eine entschlossenere Trennung gewünscht. Er erwähnte außerdem, dass das beschlossene Vorgehen für die Aktionäre weniger vorteilhaft sei./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
252,40 €		 Abst. Kursziel*:
18,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
239,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

12.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

Dow Jones One Tech Company Programm Siemens-Aktie: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln Siemens-Aktie: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schweres Fahrwasser bei Siemens nach Zahlen und Health-Plänen
Dow Jones KILL/KORREKTUR: Siemens will sein Digital-Geschäft mittelfristig verdoppeln
dpa-afx ROUNDUP: Siemens setzt auf Digitalgeschäft - Erneut Rekordgewinn
Dow Jones KORREKTUR: Siemens will sein Digital-Geschäft mittelfristig verdoppeln
dpa-afx Siemens setzt auf Digitalgeschäft
finanzen.net Siemens-Aktie höher: Techriese will 30 Prozent Healthineers-Aktien seinen Aktionären übertragen
finanzen.net Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.433 Pkt - Siemens und Siemens Healthineers legen zu
EQS Group EQS-Adhoc: Siemens Aktiengesellschaft: Siemens plans to deconsolidate Siemens Healthineers
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa shelves Esbjerg nacelle plant
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Program-based sale of Siemens shares on 2025-10-15 to cover tax and duty liabilities arising from anniversary shares.
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Entitlement to the transfer of 240 Siemens shares without additional payment due to company affiliation (anniversary shares). The transfer will take place ...
