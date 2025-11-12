Siemens Aktie
Marktkap. 194,18 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens angesichts der eingeleiteten Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analyst Phil Buller lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zunächst die nun erzielten Fortschritte mit einer beschlossenen Abspaltung an die Aktionäre. Das Ergebnis sei besser als die in seinem Basisszenario vorgesehene Sachdividende. Buller hätte sich aber eine entschlossenere Trennung gewünscht. Er erwähnte außerdem, dass das beschlossene Vorgehen für die Aktionäre weniger vorteilhaft sei./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
252,40 €
|Abst. Kursziel*:
18,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
239,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
