Infineon Aktie

36,47 EUR +0,10 EUR +0,26 %
STU
Marktkap. 44,02 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Bernstein Research

Infineon Outperform

08:01 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
36,47 EUR 0,10 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dass der Chipkonzern mehr als zehn Prozent seines Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, dürfte der Aktie deutlich Auftrieb geben, schrieb David Dai in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen vom Mittwoch. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
36,19 €		 Abst. Kursziel*:
40,92%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
36,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,86%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

