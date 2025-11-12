Infineon Aktie
Marktkap. 44,02 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dass der Chipkonzern mehr als zehn Prozent seines Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, dürfte der Aktie deutlich Auftrieb geben, schrieb David Dai in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen vom Mittwoch. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht./rob/gl/ag
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
36,19 €
|Abst. Kursziel*:
40,92%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
36,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,86%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
