Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 240,90 EUR abwärts.
Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 3,8 Prozent auf 240,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 240,55 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 243,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 171.123 Siemens-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 252,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,88 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,59 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,68 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 245,80 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 18,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,56 EUR je Aktie.
Analysen zu Siemens AG
