Siemens Aktie
Marktkap. 192,84 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei für den Anlagehintergrund des Technologiekonzerns von geringer Relevanz, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Ausblick. Angesichts der Ergebnisse der Wettbewerber im abgelaufenen Quartal sei es unwahrscheinlich, dass die Erwartungen wesentlich übertroffen oder verfehlt werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
251,40 €
|Abst. Kursziel*:
19,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
252,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
