DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
Siemens Aktie

252,45 EUR +4,40 EUR +1,77 %
STU
Marktkap. 192,84 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

13:06 Uhr
Siemens Overweight
Siemens AG
252,45 EUR 4,40 EUR 1,77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei für den Anlagehintergrund des Technologiekonzerns von geringer Relevanz, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Ausblick. Angesichts der Ergebnisse der Wettbewerber im abgelaufenen Quartal sei es unwahrscheinlich, dass die Erwartungen wesentlich übertroffen oder verfehlt werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
251,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
252,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

Siemens AG zu myNews hinzufügen