Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
237,40 EUR -14,90 EUR -5,91 %
STU
Marktkap. 194,18 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

09:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
237,40 EUR -14,90 EUR -5,91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen und Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Signale seien durchwachsen, schrieb Phil Buller in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Experte verwies unter anderem auf starke Ergebnisse in den im Geschäftsbereich Industrial Businesses zusammengefassten Sparten sowie auf insgesamt rekordhohe freie Barmittelzuflüsse. Dies sei klar positiv mit Blick auf die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr. Allerdings rechne Siemens nun mit einem etwas stärkeren Gegenwind von der Währungsseite als bislang vom Markt erwartet./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
240,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
237,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,37%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

11:16 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:31 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
09:46 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

