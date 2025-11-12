JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen und Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Signale seien durchwachsen, schrieb Phil Buller in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Experte verwies unter anderem auf starke Ergebnisse in den im Geschäftsbereich Industrial Businesses zusammengefassten Sparten sowie auf insgesamt rekordhohe freie Barmittelzuflüsse. Dies sei klar positiv mit Blick auf die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr. Allerdings rechne Siemens nun mit einem etwas stärkeren Gegenwind von der Währungsseite als bislang vom Markt erwartet./rob/la/ag

