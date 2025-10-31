Dürr Aktie
Marktkap. 1,37 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dagegen habe das starke bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
21,15 €
|Abst. Kursziel*:
98,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
21,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
97,18%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|10:36
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|10:36
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|10:36
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|10.10.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.01.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|01.03.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG