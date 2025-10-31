DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
Dürr Aktie

Marktkap. 1,37 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

Bernstein Research

Dürr Outperform

10:36 Uhr
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dagegen habe das starke bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Outperform

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
21,15 €		 Abst. Kursziel*:
98,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
21,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
97,18%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

10:36 Dürr Outperform Bernstein Research
13.10.25 Dürr Neutral UBS AG
11.10.25 Dürr Neutral UBS AG
08.10.25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Dürr Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

dpa-afx Verbesserungen erwartet Dürr-Aktie steigt: Prognose bekräftigt - Belebung im vierten Quartal erwartet Dürr-Aktie steigt: Prognose bekräftigt - Belebung im vierten Quartal erwartet
finanzen.net Oktober 2025: Experten empfehlen Dürr-Aktie mehrheitlich zu halten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Erste Schätzungen: Dürr legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Start leichter
finanzen.net September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Dürr-Aktie
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt zum Start zurück
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
