Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,21 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nach der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche sollten sich die Aktien nun nicht stärker bewegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,90 €
|Abst. Kursziel*:
101,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
20,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,70%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|10:51
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:51
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG