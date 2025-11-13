So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Kryptokurse am Mittag
Werte in diesem Artikel
Bitcoin ist am Mittag 102.927,34 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 1,36 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 101.547,10 US-Dollar stand.
Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,8 Prozent auf 14,00 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.
Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 97,52 US-Dollar am Vortag auf 99,66 US-Dollar nach oben (2,19 Prozent).
Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,74 Prozent auf 3.504,31 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.410,98 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Bitcoin Cash um 4,09 Prozent auf 527,69 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 506,96 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ripple-Kurs um 4,98 Prozent auf 2,503 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,384 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,65 Prozent auf 68,52 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 67,41 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Monero um -0,34 Prozent auf 385,16 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 386,46 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 4,986 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Donnerstagmittag um 1,11 Prozent auf 5,041 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1394 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1444 US-Dollar beziffert.
Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,5451 US-Dollar) geht es um 3,95 Prozent auf 0,5666 US-Dollar nach oben.
Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,2772 US-Dollar am Vortag auf 0,2959 US-Dollar nach oben (6,74 Prozent).
Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0067 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
