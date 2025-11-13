DAX24.213 -0,7%Est505.788 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 +2,6%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.744 +1,3%Euro1,1607 +0,1%Öl63,12 +0,7%Gold4.232 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

13.11.25 12:43 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag | finanzen.net

Kryptokurse am Mittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
81.993,8123 CHF 975,3765 CHF 1,20%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
88.743,8823 EUR 1.147,4287 EUR 1,31%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
78.336,0568 GBP 983,8772 GBP 1,27%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.937.819,7599 JPY 225.674,6848 JPY 1,44%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
102.994,7511 USD 1.447,6560 USD 1,43%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.791,9145 CHF 70,4952 CHF 2,59%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.021,7565 EUR 79,3807 EUR 2,70%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.667,3668 GBP 69,0975 GBP 2,66%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
542.687,6611 JPY 14.914,7629 JPY 2,83%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.507,0029 USD 96,0234 USD 2,82%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,9868 CHF 0,0848 CHF 4,46%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,1503 EUR 0,0940 EUR 4,57%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,8981 GBP 0,0823 GBP 4,53%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
386,1864 JPY 17,3332 JPY 4,70%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,4956 USD 0,1118 USD 4,69%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
79,7951 CHF 1,9857 CHF 2,55%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
86,3641 EUR 2,2373 EUR 2,66%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
76,2354 GBP 1,9471 GBP 2,62%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.510,4334 JPY 420,6360 JPY 2,79%
Charts|News
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
100,2329 USD 2,7080 USD 2,78%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,4499 CHF 0,0150 CHF 3,46%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,4870 EUR 0,0168 EUR 3,57%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4298 GBP 0,0146 GBP 3,53%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
87,4535 JPY 3,1160 JPY 3,69%
Charts|News

Bitcoin ist am Mittag 102.927,34 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 1,36 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 101.547,10 US-Dollar stand.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,8 Prozent auf 14,00 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 97,52 US-Dollar am Vortag auf 99,66 US-Dollar nach oben (2,19 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,74 Prozent auf 3.504,31 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.410,98 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Bitcoin Cash um 4,09 Prozent auf 527,69 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 506,96 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ripple-Kurs um 4,98 Prozent auf 2,503 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,384 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,65 Prozent auf 68,52 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 67,41 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Monero um -0,34 Prozent auf 385,16 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 386,46 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 4,986 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Donnerstagmittag um 1,11 Prozent auf 5,041 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1394 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1444 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,5451 US-Dollar) geht es um 3,95 Prozent auf 0,5666 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,2772 US-Dollar am Vortag auf 0,2959 US-Dollar nach oben (6,74 Prozent).

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0067 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com