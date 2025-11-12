Bilfinger Aktie
Marktkap. 3,34 Mrd. EURKGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bilfinger nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe solide abgeschnitten und mit Umsatz und Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die starke Barmittelgenerierung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Buy
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
93,65 €
|Abst. Kursziel*:
12,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
99,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,95%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bilfinger SE
|10:26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|06.06.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|15.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|03.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|16.11.17
|Bilfinger Sell
|S&P Capital IQ
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|11.05.23
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|28.04.23
|Bilfinger Neutral
|UBS AG