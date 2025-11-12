DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
VW-Aktie etwas fester: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich VW-Aktie etwas fester: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich
Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bilfinger Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bilfinger Aktien-Sparplan
99,10 EUR +8,45 EUR +9,32 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,34 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 590900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005909006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFLBF

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

10:26 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
99,10 EUR 8,45 EUR 9,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bilfinger nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe solide abgeschnitten und mit Umsatz und Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die starke Barmittelgenerierung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
93,65 €		 Abst. Kursziel*:
12,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,95%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

10:26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
18.08.25 Bilfinger Neutral UBS AG
15.08.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Bilfinger Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bilfinger SE

dpa-afx Dank hoher Nachfrage Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt
dpa-afx ROUNDUP: Bilfinger legt weiter zu und engt Jahresziele 2025 ein - Aktie legt zu
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
Dow Jones Bilfinger erhöht Cashflow-Prognose
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Anleger greifen bei Bilfinger SE am Nachmittag zu
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Mittag positiv
EQS Group EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf
StockXperts Bilfinger: Aufträge vom Bund?
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bilfinger SE zu myNews hinzufügen