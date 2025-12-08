DAX24.076 +0,2%Est505.721 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +2,3%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.858 +1,8%Euro1,1652 +0,1%Öl63,10 -1,2%Gold4.213 +0,4%
Positive Analyse

Bilfinger-Aktie setzen Rekordrally fort - Kurszielanhebung stützt

08.12.25 11:59 Uhr
Bilfinger-Aktie dank Kurszielanhebung auf rekordfahrt | finanzen.net

Die Aktien von Bilfinger haben ihre Rekordjagd am Montagvormittag bis auf 105,70 Euro fortsetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
105,80 EUR 5,40 EUR 5,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit liegen die Papiere des Industriedienstleisters 2025 bereits 128 Prozent im Plus. Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux stockten ihr Kursziel auf 119 Euro auf und raten weiter zum Kauf.

Die Anlagestory sei immer noch nicht ausgereizt, hieß es. Wenn man die auf dem Kapitalmarkttag gut dargelegte Strategie nun so erfolgreich umsetze, wie das Geschäft in den vergangenen drei Jahren, dürften die Bilfinger-Aktien in den kommenden Monaten weiter überdurchschnittlich laufen. Die Bewertung der Aktien sei immer noch wenig ambitioniert.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
03.12.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
13.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

