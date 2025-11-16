DAX 23.748 -0,5%ESt50 5.656 -0,7%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1603 -0,2%Öl 64,41 +0,2%Gold 4.078 +0,0%
Bilfinger Aktie

Bilfinger Aktien-Sparplan
99,70 EUR +2,65 EUR +2,73 %
STU
Marktkap. 3,61 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900

ISIN DE0005909006

Symbol BFLBF

UBS AG

Bilfinger SE Neutral

11:51 Uhr
Bilfinger SE Neutral
Bilfinger SE
99,70 EUR 2,65 EUR 2,73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des Industriedienstleisters, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem dürfte es neuen Margenziele geben./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger Neutral

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
99,95 €		 Abst. Kursziel*:
-1,95%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
99,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,71%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

