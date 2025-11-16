Bilfinger Aktie
Marktkap. 3,61 Mrd. EURKGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des Industriedienstleisters, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem dürfte es neuen Margenziele geben./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Neutral
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
99,95 €
|Abst. Kursziel*:
-1,95%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
99,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,71%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
