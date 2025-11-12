Warburg Research

Sixt SE St Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Marc-Rene Tonn betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag das fortgesetzte Umsatzwachstum bei dem Autovermieter. Der Vorsteuergewinn habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/ag

