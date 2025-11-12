Sixt Aktie
Marktkap. 3,18 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Marc-Rene Tonn betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag das fortgesetzte Umsatzwachstum bei dem Autovermieter. Der Vorsteuergewinn habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Sixt SE St.
Warburg Research
125,00 €
Buy
75,85 €
64,80%
Buy
74,35 €
68,12%
Marc-Rene Tonn
-
105,33 €
