DAX24.223 -0,7%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück. Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro

13.11.25 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
234,85 EUR -17,55 EUR -6,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die nun angekündigte direkte Trennung von 30 Prozent der Tochter Siemens Healthineers liege etwas unter den von ihm erwarteten 40 Prozent, schrieb Rizk Maidi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Münchner lägen damit aber in der am Markt erwarteten Spanne. Die Komplexität des Deals werde eine Zustimmung der Gremien aber wohl bis Februar 2027 verzögern. In der Zwischenzeit dürfte Siemens seinen 67-Prozent-Anteil aber bereits zurechtstutzen./rob/ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens BuyUBS AG
11:16Siemens HoldDeutsche Bank AG
10:31Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09:46Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens BuyUBS AG
10:31Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:46Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Siemens BuyJefferies & Company Inc.
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:16Siemens HoldDeutsche Bank AG
09:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen