NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 235 auf 228 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Bathurst aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Nachgang des dritten Quartals sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber. Außerdem ließ er veröffentlichte Handelsstatistiken für Oktober einfließen. Leicht sinkende Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 begründete er mit gesenkten Wachstumserwartungen im Segment Trading & Clearing und den Annahmen für die Nettozinserträge./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:43 / EST
Analysen zu Deutsche Börse AG
|21:31
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
