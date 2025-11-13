DAX24.212 -0,7%Est505.782 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,88 +2,0%Nas23.135 -1,2%Bitcoin88.206 +0,7%Euro1,1630 +0,3%Öl63,31 +1,0%Gold4.208 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow stabil erwartet -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Aktien Frankfurt: Dax-Aufschwung stockt - MDax schlägt sich besser

13.11.25 14:41 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax-Aufschwung stockt - MDax schlägt sich besser | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.211,0 PKT -170,5 PKT -0,70%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
48.170,4 PKT -84,4 PKT -0,17%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der jüngste Aufschwung geriet damit ins Stocken. Es belasteten zudem hohe Kursverluste beim Index-Schwergewicht Siemens nach den Quartalszahlen des Technologiekonzerns. Das Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) war für den Dax kein Treiber mehr.

Wer­bung

Am Nachmittag sank das deutsche Leitbarometer um 0,56 Prozent auf 24.246 Zähler. Börsianer müssten nach dem Shutdown-Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könne, begründete Börsenexperte Andreas Lipkow die Vorsicht am Markt.

In besserer Form präsentierte sich der MDAX. Angesichts positiver Reaktionen auf Quartalszahlen vieler Unternehmen ließ der Index der mittelgroßen Börsenunternehmen zeitweise die runde 30.000-Punkte-Marke hinter sich. Zuletzt notierte er wieder darunter bei 29.921 Punkten und einem Plus von 1,17 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab seine Kursgewinne am Nachmittag ab.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Shutdown durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen. Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Dem US-Leitindex Dow Jones gelang am Vorabend ein Rekord. Im Wochenverlauf zeigte sich auch der Dax stark.

Wer­bung

Am Donnerstag zogen noch einmal viele Unternehmen mit Geschäftszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Aus dem Dax berichteten die Deutsche Telekom, die Merck KGaA (Merck) sowie Siemens. Dazu kam eine große Zahl an Quartalsbilanzen von Unternehmen aus dem MDax und SDAX.

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA verdiente im dritten Quartal trotz hoher Belastungen durch negative Währungseffekte überraschend viel. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Papiere sprangen um über 6 Prozent hoch.

Die Aktien von Siemens verloren 5,5 Prozent. Der Ausblick sei etwas mau, monierten Analysten. Die Anleger müssen neben den aktuellen Geschäftszahlen auch die Abspaltungspläne für die Tochter Siemens Healthineers verdauen. Healthineers gaben um 3,5 Prozent nach.

Wer­bung

Die Papiere der Deutschen Telekom fassten nach Quartalszahlen und einer leicht erhöhten Prognose zunächst weiter Tritt, notierten zuletzt aber moderat tiefer. Im Heimatmarkt hätten die Bonner schwächer als erwartet abgeschnitten, doch sei dies größtenteils durch positive Überraschungen andernorts ausgeglichen worden, hieß es von JPMorgan.

Bilfinger (Bilfinger SE) erholten sich nach einmonatiger Korrektur deutlich. Angesichts teils erhöhter Jahresziele kletterten die Papiere des Industriedienstleisters an der MDax-Spitze um 11,6 Prozent nach oben. Die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero gewannen nach Vorlage von Geschäftszahlen 6,5 Prozent.

Bei den im SDax notierten Anteilen der Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) ging mit einem Zuwachs von gut 12 Prozent die Erholung rasant weiter. Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg hatte am Mittwoch im Nachgang des Halbjahresberichts zum Kauf geraten.

Eckert & Ziegler (EckertZiegler) konnte auch im dritten Quartal seinen Umsatz steigern und verdiente dabei mehr als ein Jahr zuvor. Damit lässt der Strahlen- und Medizintechnikkonzern die Probleme des Frühjahrs weiter hinter sich. Die Aktien verteuerten sich 8,4 Prozent./ajx/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:23US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite
15:04Etihad Airways verhandelt mit Airbus über weitere Langstreckenflugzeuge
14:41Aktien Frankfurt: Dax-Aufschwung stockt - MDax schlägt sich besser
14:28„Wer Loyalität über Leistung stellt, verliert“: Zalando-Gründer Robert Gentz über eine unbequeme Wahrheit für Top-Manager
14:15Airbus steigert Auslieferungen um 25 Prozent
14:01DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
13:52MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Sehr schwache Siemens-Aktie belastet den DAX
12:30DAX - 24.500 Punkte erreicht
mehr