DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert

In diesem Ranking werden die Studienabschlüsse der DAX 30-Chefs durchleuchtet - was haben die Menschen an der Konzernspitze Deutschlands größter Unternehmen studiert? Und welche Abschlüsse haben sie? Dabei kristallisieren sich einige Studienrichtungen heraus, welche am erfolgversprechendsten zu sein scheinen.



Platz 31: Das Ranking In diesem Ranking zeigen wir Ihnen die akademischen Grade der DAX-Chefs in Bezug auf die Studienfächer auf. Die Ergebnisse zeigen klar und deutlich, dass die meisten DAX-Chefs aus den Wirtschafts-, Ingenieurs- und Rechtswissenschaften kommen und meistens einen Master- oder Diplomabschluss vorweisen können. Es handelt sich bei diesem Ranking einzig um eine Darstellung der Studienfächer von DAX-Chefs - diese wurden nicht nach dem akademischen Grad gerankt. Die Reihenfolge ist zufällig. Stand ist der 28. Januar 2021. Quelle: finanzen.net, Bild: Sergey Nivens / Shutterstock.com

