RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,38 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Der schwächere US-Dollar und die US-Zölle dürften im dritten Quartal ihre Spuren hinterlassen haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er prognostiziert einen Umsatzanstieg um 5 Prozent auf 308 Millionen Euro, was zu einem operativen Gewinn (Ebit) auf Vorjahresniveau führen sollte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Hold
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
741,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
660,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
708,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,59%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
772,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|10:46
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
