RATIONAL Aktie

708,50 EUR +46,50 EUR +7,02 %
STU
Marktkap. 7,38 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Deutsche Bank AG

RATIONAL Hold

10:46 Uhr
RATIONAL Hold
RATIONAL AG
708,50 EUR 46,50 EUR 7,02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Der schwächere US-Dollar und die US-Zölle dürften im dritten Quartal ihre Spuren hinterlassen haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er prognostiziert einen Umsatzanstieg um 5 Prozent auf 308 Millionen Euro, was zu einem operativen Gewinn (Ebit) auf Vorjahresniveau führen sollte./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Hold

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
741,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
660,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
708,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,59%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
772,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

