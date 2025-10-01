Elmos Semiconductor Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURKGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710
ISIN DE0005677108
Symbol ELTTF
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Trotz eines von ihm schwächer erwarteten dritten Jahresviertels dürfte das Halbleiterunternehmen die Jahresziele bestätigen, schrieb Malte Schaumann in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,20 €
|Abst. Kursziel*:
45,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,84%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
