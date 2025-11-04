Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

12:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos Semiconductor mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Enttäuschung im zweiten Quartal habe die Bruttomarge nun wieder positiv überrascht, schrieb Malte Schaumann in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Profitabilität werde im zweiten Halbjahr wohl besser und die Perspektive für 2026 sei gut. Die Erwartung, dass der Halbleiterhersteller im kommenden Jahr wieder zweistellige Wachstumsraten erzielen wird, bleibe unverändert./rob/tih/ag

