Elmos Semiconductor Aktie

88,50 EUR -0,80 EUR -0,90 %
STU
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

KGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710

ISIN DE0005677108

Symbol ELTTF

Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

12:26 Uhr
Elmos Semiconductor
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos Semiconductor mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Enttäuschung im zweiten Quartal habe die Bruttomarge nun wieder positiv überrascht, schrieb Malte Schaumann in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Profitabilität werde im zweiten Halbjahr wohl besser und die Perspektive für 2026 sei gut. Die Erwartung, dass der Halbleiterhersteller im kommenden Jahr wieder zweistellige Wachstumsraten erzielen wird, bleibe unverändert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
88,20 €		 Abst. Kursziel*:
36,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,59%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

