GSK Aktie

17,19 EUR +0,27 EUR +1,60 %
STU
14,76 GBP +0,07 GBP +0,44 %
LSE
Marktkap. 69,08 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

Deutsche Bank AG

GSK Hold

10:06 Uhr
GSK Hold
GSK PLC Registered Shs
17,19 EUR 0,27 EUR 1,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,79 £		 Abst. Kursziel*:
-1,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,76 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,76%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,04 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

10:06 GSK Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 GSK Outperform Bernstein Research
04.08.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 GSK Outperform Bernstein Research
31.07.25 GSK Halten DZ BANK
