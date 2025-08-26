Deutsche Bank AG

GSK Hold

10:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET

