Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit

29.09.25 11:37 Uhr
Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit | finanzen.net

Von der Wall Street über DAX und Euro Stoxx 50 bis hin zu den Rohstoffen Gold und Silber werden aktuelle Trends sowie mögliche Szenarien im Webinar am 8. Oktober beleuchtet und wie Du diese nutzen kannst!

Im Zentrum des Webinars am 8. Oktober ab 18 Uhr steht die Frage, wie sich geopolitische Spannungen, Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten auf die großen Anlageklassen auswirken. Durch den Vergleich unterschiedlicher Märkte lässt sich erkennen, welche Bereiche aktuell Stabilität versprechen und wo neue Chancen entstehen.



» Hier anmelden und einen spannenden Einblick in die großen Märkte erhalten!



Abgerundet wird der Marktausblick für Anfänger und Profis durch die Analyse ausgewählter Einzelwerte, die in der aktuellen Situation besondere Aufmerksamkeit verdienen. So entsteht ein umfassendes Bild, das Orientierung gibt und zeigt, welche Faktoren in den kommenden Wochen besonders relevant sein dürften.



» Sicher Dir jetzt Insider-Einblicke und sei live am 8. Oktober dabei!



Das Webinar wird Dir präsentiert von Goldman Sachs



Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.



Bildquellen: Who is Danny_Boerse/ shutterstock.com