08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Gabelstaplerkonzerns dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein und den Zielen des Unternehmens entsprochen haben, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:54 / UTC

