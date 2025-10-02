KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,72 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Gabelstaplerkonzerns dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein und den Zielen des Unternehmens entsprochen haben, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
59,00 €
|Abst. Kursziel*:
5,08%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
59,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
