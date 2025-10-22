Wolfspeed-Aktie grün: Keine Chip-Fertigung in Deutschland
Wolfspeed stellt Pläne zum Bau einer Fertigung im Saarland endgültig ein und wird die geplante Schließung einer Anlage in Durham im US-Bundesstaat North Carolina bis zum Jahresende abschließen.
Werte in diesem Artikel
Das Halbleiterunternehmen will sich damit der Nachfrage anpassen und die Kapitaleffizienz verbessern, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.
Wolfspeed hatte im vergangenen Jahr die Schließung seines Werks in Durham angekündigt und die Entwicklungspläne für ein deutsches Werk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.
Unterdessen soll der Infineon-Manager Matthias Buchner mit Wirkung zum 1. Dezember neuer Chief Marketing Officer bei Wolfspeed werden.
Die Wolfspeed-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,86 Prozent höher bei 30,34 US-Dollar.
DJG/DJN/rio/kla
DOW JONES
Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Infineon News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen