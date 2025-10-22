DAX24.306 -0,1%Est505.677 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.336 -0,3%Euro1,1586 -0,2%Öl62,37 +1,2%Gold4.064 -1,5%
Wolfspeed-Aktie grün: Keine Chip-Fertigung in Deutschland

22.10.25 14:57 Uhr
NYSE-Aktie Wolfspeed freundlich: Pläne für deutsches Werk endgültig gestrichen | finanzen.net

Wolfspeed stellt Pläne zum Bau einer Fertigung im Saarland endgültig ein und wird die geplante Schließung einer Anlage in Durham im US-Bundesstaat North Carolina bis zum Jahresende abschließen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
34,19 EUR -0,88 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolfspeed
25,80 EUR 0,10 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Halbleiterunternehmen will sich damit der Nachfrage anpassen und die Kapitaleffizienz verbessern, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.

Wer­bung

Wolfspeed hatte im vergangenen Jahr die Schließung seines Werks in Durham angekündigt und die Entwicklungspläne für ein deutsches Werk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Unterdessen soll der Infineon-Manager Matthias Buchner mit Wirkung zum 1. Dezember neuer Chief Marketing Officer bei Wolfspeed werden.

Die Wolfspeed-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,86 Prozent höher bei 30,34 US-Dollar.

DJG/DJN/rio/kla

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

