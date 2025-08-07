Infineon Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,20 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf ein starkes Quartal des US-Halbleiterkonzerns Microchip. Er glaubt aber, dass dies eher auf unternehmensspezifische Dinge zurückzuführen ist als auf Veränderungen im Wettbewerbsumfeld. Microchip habe sich aber skeptisch zum Automobil-Endmarkt geäußert, der einer Erholung anderswo weiter hinterherhinke. Microchip sei in dieser Nische aber weit weniger stark engagiert als Infineon mit einer Abhängigkeit von über 50 Prozent./tih/jha/
