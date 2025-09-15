DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,05 -1,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.870 +0,5%Euro1,1854 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.675 -0,4%
Fed-Entscheid am Abend: DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Nordex erhält Großauftrag
Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an
Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio
Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

17.09.25 08:38 Uhr
Formycon-Aktie mit Boost durch Eylea-Biosimilar Boost | finanzen.net

Dem Pharmahersteller Formycon winken weitere Einnahmen aus einer Zweitvermarktung seines Biosimilars zu Bayers (Bayer) Augenmedikament Eylea.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,09 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Formycon AG
22,30 EUR 0,85 EUR 3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Klinge Biopharma GmbH schloss als Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für das Biosmilar FYB203 dazu mit dem französischen Augenheilkunde-Spezialisten Horus Pharma eine Lizenzvereinbarung. Diese bezieht sich auf bestimmte europäische Länder, wie Formycon am Mittwoch in Planegg-Martinsried mitteilte. Die Formycon-Aktie gewinnt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,61 Prozent auf 22,05 Euro.

Von den Voraus- und Meilensteinzahlungen, die sich daraus für Klinge ergeben, sowie den Beteiligungen am Nettoumsatz soll Formycon einen mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz erhalten. Darüber hinaus werde Formycon die Lieferkette für das Biosimilar koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten, hieß es.

Der Vereinbarung sind in diesem Jahr bereits mehrere Vertriebspartnerschaften für das Eylea-Biosimilar unter dem Namen Ahzantive vorangegangen. Parallel dazu soll das Mittel nun von Horus als Baiama auf den Markt gebracht werden.

Das Originalpräparat von Bayer mit dem Wirkstoff Aflibercept wird zur Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen eingesetzt, etwa der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD). Es ist bislang einer der wichtigsten Kassenschlager des Dax-Konzerns (DAX). Der Absatz dürfte aber nach und nach wegen zunehmender Konkurrenz durch Nachahmer unter Druck geraten.

/tav/stw/men

PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX)

