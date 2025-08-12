Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
Der Biosimilar-Hersteller Formycon hat im ersten Halbjahr deutlich geringere Umsätze verzeichnet.
Werte in diesem Artikel
Das Unternehmen begründete dies am Mittwoch mit einem Rückgang bei den Meilensteinzahlungen und bei Erstattungen von Entwicklungsleistungen. So lag der Umsatz in den ersten sechs Monaten bei 9 Millionen Euro, nach 26,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie Formycon mitteilte. Dabei verzeichnete das Unternehmen weiter Verluste: Das Minus beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um eine Million auf 17,9 Millionen Euro.
Formycon geht von einem Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte aus. Dann sollen auch die Umsätze aus der Erfolgsbeteiligung des bereits zugelassenen Biosimilars FYB202 steigen, insbesondere im vierten Quartal. Das Unternehmen bekräftigte daher seine Prognose für das laufende Jahr.
Via XETRA verliert die Formycon-Aktie am Mittwoch zeitweise 4,93 Prozent auf 24,10 Euro.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.06.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|25.06.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.06.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
