Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Formycon Buy

11:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die unerwartet guten Quartalszahlen des Herstellers von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten und die Ankündigung eines Biosimilars zum Referenzmedikament Dupixent habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Benjamin Thielmann am Montag./rob/edh/ag

