DAX 23.168 +0,3%ESt50 5.508 -0,1%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.716 -0,9%Euro 1,1540 +0,2%Öl 62,39 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Formycon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Formycon Aktien-Sparplan
22,50 EUR -0,55 EUR -2,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 409,13 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWVY

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWVY8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FYBGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Formycon Buy

11:41 Uhr
Formycon Buy
Aktie in diesem Artikel
Formycon AG
22,50 EUR -0,55 EUR -2,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die unerwartet guten Quartalszahlen des Herstellers von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten und die Ankündigung eines Biosimilars zum Referenzmedikament Dupixent habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Benjamin Thielmann am Montag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Formycon Buy

Unternehmen:
Formycon AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,20 €		 Abst. Kursziel*:
29,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Formycon AG

11:41 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
13.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
17.09.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Formycon AG

EQS Group EQS-News: NTC wird Kommerzialisierungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203/Baiama® in Italien
finanzen.net Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag stabil
finanzen.net Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag mit Verlusten
finanzen.net XETRA-Handel SDAX liegt zum Start im Minus
finanzen.net Formycon Aktie News: Formycon am Freitagvormittag auf grünem Terrain
finanzen.net SDAX aktuell: Am Mittag Pluszeichen im SDAX
EQS Group EQS-News: Ranibizumab-Biosimilar Epruvy® ab sofort in Deutschland verfügbar
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus
EQS Group EQS-News: NTC becomes commercialization partner for Formycon’s Eylea® biosimilar FYB203/Baiama® in Italy
EQS Group EQS-News: Ranibizumab Biosimilar Epruvy® launched in Germany
EQS Group EQS-News: Formycon achieves key development milestone with FYB208: Biosimilar candidate for Dupixent® (dupilumab) adds another growth driver to the biosimilar portfolio
EQS Group EQS-News: Formycon publishes nine-month results and confirms guidance – Pipeline progress and strong partnerships drive fiscal year 2025
EQS Group EQS-News: Formycon invites to Conference Call on 2025 Nine-Month Results and announces Participation in Investor Conferences in the 4th Quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Formycon’s FYB201/Ranivisio® sets innovative standard as Europe’s First Ranibizumab Biosimilar available in Pre-filled Syringe
EQS Group EQS-News: Actor Pharmaceuticals and Megalabs become partners for the commercialization of Formycon’s Eylea® biosimilar FYB203 (aflibercept) for Australia and Latin America
EQS Group EQS-AFR: Formycon AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Formycon AG zu myNews hinzufügen