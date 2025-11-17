Nachahmermedikament

Der Biosimilar-Hersteller Formycon bringt sich für ein Nachahmermedikament für den Kassenschlager Dupixent von Sanofi in Stellung.

Mit dem Abschluss des sogenannten "Technical Proof of Similarity" (TPoS) habe der Wirkstoff FYB208 eine hohe analytische Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel Dupixent gezeigt, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Montag mit. Damit kann nun die klinische Entwicklung beginnen, an deren Ende nach mehreren Jahren eine Zulassung stehen kann. Für Dupixent von Sanofi läuft der Patentschutz 2031 aus, dann könnten Generika- und Biosimilar-Hersteller auf den Markt gehen.

Der französische Pharmakonzern erwirtschaftet Milliardenumsätze mit Dupixent, das zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird.

Formycon-Aktie im Fokus

Die erfolgreiche präklinische Entwicklung eines Biosimilars für das Milliardenmedikament Dupixent von Sanofi beflügelt die Aktien von Formycon am Montag. Ihr Kurs schnellt auf der Handelsplattform XETRA zeitweise um 5,30 Prozent auf 21,85 Euro nach oben. Damit nehmen die Papiere ihren Erholungsversuch wieder auf, nachdem sie Anfang November auf ein Tief seit 2020 gefallen waren. 2025 notierten sie per Freitagsschluss rund 60 Prozent im Minus.

