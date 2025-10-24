Sanofi Aktie
Marktkap. 107,24 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 92 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 sei die Umsetzung der Strategie entscheidend, schrieb James Quigley am Montag anlässlich des Quartalsberichts der Franzosen. Er liegt mit seinen Schätzungen bis 2030 nach eigener Aussage etwa im Einklang mit dem Konsens./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
88,72 €
|Abst. Kursziel*:
7,08%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
88,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,48%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|11:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG