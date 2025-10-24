DAX 24.288 -0,1%ESt50 5.702 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.208 +0,2%Euro 1,1658 +0,1%Öl 64,56 -1,8%Gold 3.915 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Porsche vz. PAG911 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
88,39 EUR +0,10 EUR +0,11 %
STU
81,72 CHF -0,04 CHF -0,05 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 107,24 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

Goldman Sachs Group Inc.

Sanofi Neutral

11:01 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
88,39 EUR 0,10 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 92 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 sei die Umsetzung der Strategie entscheidend, schrieb James Quigley am Montag anlässlich des Quartalsberichts der Franzosen. Er liegt mit seinen Schätzungen bis 2030 nach eigener Aussage etwa im Einklang mit dem Konsens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
88,72 €		 Abst. Kursziel*:
7,08%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
88,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,48%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

11:01 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Sanofi Buy UBS AG
24.10.25 Sanofi Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net Profitabler Sanofi-Einstieg? EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Sanofi-Aktie gefragt: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
TraderFox Stocks in Action: MTU AeroEngines, Hensoldt, Vinci, Sanofi und Aurubis.
dpa-afx ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones Sanofi-Aktie dennoch etwas fester: Medikament Rezurock fällt bei der EU-Behörde durch
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks Sanofi Q3 Earnings Beat, Dupixent Drives Growth as Vaccines Decline
Benzinga Sanofi Drug Shows Superior Efficacy In Genetic Disease Compared To Current Standard Therapy
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
RTE.ie Irish unit of Sanofi pays out dividend of €800m
PR Newswire EVOQ Therapeutics Announces Collaboration and License Agreement with Sanofi
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen