ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 111,91 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin attestierte dem Automatisierungskonzern am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht derzeit solide Geschäftstrends, vor allem im Bereich der Elektrifizierung. Gegenwind gebe es im Bereich der E-Mobilität. Kukhnin geht davon aus, dass die Prognose für das Umsatzwachstum weiterhin auf eine prozentual zweistellige Steigerung hindeuten wird. Präzisiert werden könnte aber das Ziel für die bereinigte operative Marge (Ebita)./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 22:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
54,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
57,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
-6,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
57,19 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,58%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
