Ströer-Aktie knapp im Plus: Ströer X greift nach Amevida
Ströer X hat den Callcenter-Spezialisten Amevida mit Sitz in Gelsenkirchen übernommen.
Werte in diesem Artikel
Die Sanierung der Amevida sei damit erfolgreich abgeschlossen, teilte der Insolvenzverwalter mit.
Im Rahmen der Transaktion blieben mehr als 2.000 der insgesamt rund 2.400 Arbeitsplätze an verschiedenen Standorten in Deutschland erhalten. Ströer X (Leipzig) ist die Dialogmarketing-Tochter des MDAX-Konzerns Ströer (Köln).
"Wir sind sehr froh darüber, dass wir eine für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukunftsfähige und sozialverträgliche Lösung finden konnten", sagte Matthias Eickhoff, Vorstandsvorsitzender der Amevida.
Amevida war aufgrund eines schwierigen Marktumfeldes und gestiegener Kosten in die Krise geraten. Während des Insolvenzverfahrens in Eigenregie blieb der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang erhalten, alle Kundenaufträge wurden fortgeführt.
Ströer X teilte mit, dass man mit der Übernahme die Wachstumsstrategie fortsetze. Das Team von Amevida soll nun in die Ströer-X-Gruppe integriert werden. Die operative Übernahme sollte am Mittwoch erfolgen. Durch die Integration stärke Ströer X seine Präsenz in der Branche. "Wir sind überzeugt, dass diese Lösung eine nachhaltige, substanzielle Perspektive für Kunden, Mitarbeitende und Gläubiger schafft", so Uwe Lamnek, Chef von Ströer X.
Die Ströer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise minimale 0,13 Prozent höher bei 37,30 Euro.
/fc/DP/men
GELSENKIRCHEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Ströer News
Bildquellen: STRÖER
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Ströer SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|Ströer SECo Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Ströer SECo Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.2025
|Ströer SECo Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.2025
|Ströer SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Ströer SECo Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Ströer SECo Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.2025
|Ströer SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Ströer SECo Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Ströer SECo Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Ströer SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.2025
|Ströer SECo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.2025
|Ströer SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.2025
|Ströer SECo Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|Ströer SECo Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen