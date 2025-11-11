DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1551 -0,1%Öl63,78 -0,4%Gold4.132 +0,4%
Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig

11.11.25 07:25 Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) hat auch im dritten Quartal unter der gesamtwirtschaftlichen Lage und den geopolitischen Spannungen gelitten. In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 491,5 Millionen Euro zurück, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Köln mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) reduzierte sich um fast 6 Prozent auf gut 147 Millionen Euro noch etwas stärker und das Konzernergebnis sank sogar um über ein Fünftel auf knapp 30 Millionen Euro. Die Zahlen blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Mitte September hatte Ströer bereits seine Jahresziele wegen der US-Zollpolitik gesenkt. Diese wurden nun bestätigt. Die Ströer-Chefs Udo Müller und Christian Schmalzl erwarten seitdem für 2025 nun nur noch Werte auf dem Niveau von 2024: Da hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 626 Millionen Euro erzielt./lew/stk

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
28.10.2025Ströer SECo BuyUBS AG
14.10.2025Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
28.10.2025Ströer SECo BuyUBS AG
14.10.2025Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

