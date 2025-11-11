DAX23.985 +0,1%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,77 -0,5%Gold4.137 +0,5%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholungsversuch geht weiter - Shutdown-Ende naht

11.11.25 09:22 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart hat der DAX am Dienstag zunächst mit weiterem Zuwachs die Marke von 24.000 Zählern hinter sich gelassen. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 24.018 Punkte.

Thomas Altmann, Analyst beim Vermögensverwalter QC Partners, merkte zugleich an, dass für ein nachhaltiges Überspringen der 24.000 Punkte überzeugte und vor allem langfristig orientierte Käufer nötig seien. "Zuletzt kamen die Käufer vor allem bei fallenden Kursen in den Markt."

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Dienstag knapp im Minus bei 29.123 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,6 Prozent zu.

In den USA wird ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Mit dem näher rückenden Ende des Shutdowns atmeten die Anleger weltweit auf, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Auch auf dem Frankfurter Börsenparkett trauen sich die Bullen allmählich zurück. Charttechnisch hellt sich die Lage ein wenig auf."/ajx/mis