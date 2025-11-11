DAX23.994 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.904 -0,8%Euro1,1569 +0,1%Öl64,34 +0,4%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
K+S-Aktie dennoch im Minus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an K+S-Aktie dennoch im Minus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investition im Blick

So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 3 Jahren bedeutet

11.11.25 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 3 Jahren bedeutet | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Neo gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
5,2772 USD -0,0967 USD -1,80%
Charts|News

Neo war am 10.11.2022 7,151 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139,84 NEO im Depot. Die gehaltenen Neo wären am 10.11.2025 bei einem NEO-USD-Kurs von 5,374 USD 751,50 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,85 Prozent abgenommen.

Am 10.10.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,384 USD. Bei 25,08 USD erreichte der Coin am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com