So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 3 Jahren bedeutet

Investition im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Neo gebracht.

Neo war am 10.11.2022 7,151 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139,84 NEO im Depot. Die gehaltenen Neo wären am 10.11.2025 bei einem NEO-USD-Kurs von 5,374 USD 751,50 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,85 Prozent abgenommen.

Am 10.10.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,384 USD. Bei 25,08 USD erreichte der Coin am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net