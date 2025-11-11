So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 3 Jahren gewesen

Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Monero gewesen.

Am 10.11.2022 lag der Kurs von Monero bei 133,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,502 XMR im Depot. Die gehaltenen Monero wären gestern 2.903,20 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 386,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 190,32 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 15.11.2024 erreicht und liegt bei 141,77 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.05.2025 bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net