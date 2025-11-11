Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrativer XRP-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ripple-Engagement verdienen können.

Ripple notierte am 10.11.2020 bei 0,2541 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 393,55 XRP. Die Investition hätte nun einen Wert von 994,79 USD, da Ripple am 10.11.2025 2,528 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 894,79 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6907 USD und wurde am 13.11.2024 erreicht. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net