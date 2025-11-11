DAX23.998 +0,2%Est505.695 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.904 -0,8%Euro1,1569 +0,1%Öl64,34 +0,4%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
K+S-Aktie dennoch im Minus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an K+S-Aktie dennoch im Minus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrativer XRP-Einstieg?

Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

11.11.25 11:03 Uhr
Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ripple-Engagement verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,4637 USD -0,0641 USD -2,53%
Charts|News

Ripple notierte am 10.11.2020 bei 0,2541 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 393,55 XRP. Die Investition hätte nun einen Wert von 994,79 USD, da Ripple am 10.11.2025 2,528 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 894,79 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6907 USD und wurde am 13.11.2024 erreicht. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com