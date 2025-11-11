DAX23.998 +0,2%Est505.695 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.904 -0,8%Euro1,1569 +0,1%Öl64,34 +0,4%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
K+S-Aktie dennoch im Minus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an K+S-Aktie dennoch im Minus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen Ripple: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

ZEW-Index sinkt im November wider Erwarten

11.11.25 11:09 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im November wider Erwarten eingetrübt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf plus 38,5 Punkte von plus 39,3 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf plus 42,0 Punkte gerechnet. Im Oktober hatte sich der Index angesichts der Hoffnung auf einen mittelfristigen Aufschwung leicht verbessert.

Wer­bung

Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage legte im November leicht zu, und zwar auf minus 78,7 Punkte nach minus 80,0 Zählern im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 78,2 Punkte erwartet.

"Die ZEW-Konjunkturerwartungen bleiben stabil", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Allerdings ist das Stimmungsbild durch einen Rückgang der Zuversicht in die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierung geprägt. Das Investitionsprogramm dürfte einen konjunkturellen Impuls geben, aber die strukturellen Probleme sind weiterhin vorhanden."

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone verbesserten sich im November. Der entsprechende Indikator stieg um 2,3 Punkte gegenüber dem Vormonat auf plus 25,0. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum verbesserte sich um 4,5 Punkte auf minus 27,3 Zähler.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 05:10 ET (10:10 GMT)