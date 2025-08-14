DAX24.027 -0,2%ESt505.329 -0,1%Top 10 Crypto16,40 +2,2%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.195 -0,1%Euro1,1607 -0,1%Öl66,76 +0,1%Gold3.348 +0,1%
Wie erwartet

ZEW-Konjunkturindikator: Abwärtsbewegung in Deutschland im August

12.08.25 11:17 Uhr
ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland: Stimmungsrückgang im August | finanzen.net

Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland haben sich im August wie erwartet eingetrübt, wobei auch die Beurteilung der aktuellen Lage nachgab.

Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf plus 34,7 (Juli: plus 52,7) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf plus 38,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage verringerte sich auf minus 68,6 (minus 59,5) Punkte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 75,0 Punkte erwartet.

DJG/hab/ros

DOW JONES

Bildquellen: ZEW