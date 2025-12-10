DAX24.076 -0,4%Est505.711 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -2,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin78.955 -1,0%Euro1,1641 +0,1%Öl62,25 +0,2%Gold4.197 -0,3%
Gleise an Grenze zu Tschechien wieder frei

10.12.25 13:20 Uhr

BAD SCHANDAU (dpa-AFX) - Auf der Strecke zwischen Dresden und Prag heißt es wieder "freie Fahrt". Die Bahn schließt die umfassenden Bauarbeiten im Bereich Bad Schandau Ost bis zur tschechischen Grenze ab, wie das Unternehmen mitteilte. Die Strecke werde heute wieder in Betrieb genommen.

Damit enden die Einschränkungen auf der Strecke Dresden-Prag. Die Eurocity-Verbindung war in den vergangenen Wochen mehrfach unterbrochen, zuletzt ab dem 1. Dezember. Zwischen Dresden und Usti nad Labem verkehrten Ersatzbusse. Im Nahverkehr wirkten sich die Arbeiten im Abschnitt zwischen Bad Schandau und Schöna aus.

Neue Überholgleise und Lärmschutz

Im Rahmen der nun abgeschlossenen Arbeiten wurden vier neue Überholgleise im Güterbahnhof Bad Schandau Ost fertiggestellt. Der Streckenabschnitt bekam zudem neue Lärmschutzwände und Oberleitungen. Auch Kabeltiefbauarbeiten für das elektronische Stellwerk wurden durchgeführt. Mit der Fertigstellung würden der internationale Bahnverkehr gestärkt und die Infrastruktur für den Güterverkehr erheblich verbessert, teilte die Bahn mit.

Ausbau geht 2026 und 2027 weiter

Der Ausbau der Strecke ist jedoch nicht komplett abgeschlossen. Auch 2026 und 2027 stehen Arbeiten und zwischenzeitliche Einschränkungen im Zugverkehr bevor. Betroffen ist dann insbesondere das Hirschmühlenviadukt direkt an der Grenze. Seit 2014 wird die Strecke umfangreich modernisiert. Es handelt sich laut Bahn um den einzigen elektrifizierten Grenzübergang von Deutschland nach Tschechien im Schienennetz./jbl/DP/mis