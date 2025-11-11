DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1551 -0,1%Öl63,78 -0,4%Gold4.132 +0,4%
Heute im Fokus
Börsen in Fernost geben nach -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat macht mehr Verlust -- Allianz, RATIONAL, Salzgitter im Fokus
Top News
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Heute im Fokus

Börsen in Fernost geben nach -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- United Internet, IONOS, Allianz, RATIONAL, Salzgitter im Fokus

aktualisiert 11.11.25 07:48 Uhr

Amazon-Manager wird neuer CFO bei Redcare Pharmacy. BigBear.ai verzeichnet bessere Zahlen als erwartet. Shutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt. Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an. Ströer bestätigt Ausblick nach leichtem Wachstum. Fraport überzeugt mit starkem Quartalsergebnis.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex schlug am Montag einen Erholungskurs ein.

Der DAX ist mit einem kräftigen Plus in den Handel eingestiegen und verteidigte dieses im weiteren Verlauf. Zum Handelsschlus stand somit am Abend ein Gewinn von 1,65 Prozent bei 23.959,99 Punkten an der Kurstafel.
Auch der TecDAX zeigte sich nach einem sehr positven Auftakt weiterhin freundlich und schloss letztlich 0,9 Prozent stärker bei 3.496,69 Zählern.

Hinweise auf ein mögliches Ende des US-Shutdowns gaben den Börsen am Montag Auftrieb. Die Unterstützung im Bereich um 23.500 Punkte hatte am Freitag erneut gehalten, wodurch eine größere Korrektur zunächst verhindert wurde. Nun es geht darum, die runde 24-000-Punkte-Marke wieder nachhaltig zu überwinden.

Charttechnisch sieht der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets dennoch die Basis für einen möglichen Neuaufbau der Rally im DAX gelegt: "Stand die Jahresendrally in der vergangenen Woche noch auf der Kippe, könnte sie genau heute starten. So schnell kann sich der Wind an der Börse drehen."

Im ungewöhnlich langen Shutdown der US-Regierung deutet sich nun eine Lösung an. Der Senat stimmte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Dies war eine erste wichtige Hürde im Parlament. Gelingt im Regierungsstreit eine Einigung, weicht Unsicherheit aus dem Markt, Konjunkturdaten können wieder veröffentlicht werden und Anleger bekommen ein besseres Bild über die Lage in der Wirtschaft.

Gute Nachrichten gab es zudem für die deutsche Autoindustrie: China hat das Exportverbot für Chips des niederländischen Herstellers Nexperia aufgehoben.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Redcare Pharmacy-Aktie: Amazon-Manager Hendrik Krampe wird neuer CFO
Redcare PharmacyBeyond MeatBigBear.aiPlug PowerBarrick MiningNovo Nordisk / Pfizer / MetseraUPS

