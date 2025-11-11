Börsen in Fernost geben nach -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- United Internet, IONOS, Allianz, RATIONAL, Salzgitter im Fokus
Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex schlug am Montag einen Erholungskurs ein.
Der DAX ist mit einem kräftigen Plus in den Handel eingestiegen und verteidigte dieses im weiteren Verlauf. Zum Handelsschlus stand somit am Abend ein Gewinn von 1,65 Prozent bei 23.959,99 Punkten an der Kurstafel.
Auch der TecDAX zeigte sich nach einem sehr positven Auftakt weiterhin freundlich und schloss letztlich 0,9 Prozent stärker bei 3.496,69 Zählern.
Hinweise auf ein mögliches Ende des US-Shutdowns gaben den Börsen am Montag Auftrieb. Die Unterstützung im Bereich um 23.500 Punkte hatte am Freitag erneut gehalten, wodurch eine größere Korrektur zunächst verhindert wurde. Nun es geht darum, die runde 24-000-Punkte-Marke wieder nachhaltig zu überwinden.
Charttechnisch sieht der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets dennoch die Basis für einen möglichen Neuaufbau der Rally im DAX gelegt: "Stand die Jahresendrally in der vergangenen Woche noch auf der Kippe, könnte sie genau heute starten. So schnell kann sich der Wind an der Börse drehen."
Im ungewöhnlich langen Shutdown der US-Regierung deutet sich nun eine Lösung an. Der Senat stimmte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Dies war eine erste wichtige Hürde im Parlament. Gelingt im Regierungsstreit eine Einigung, weicht Unsicherheit aus dem Markt, Konjunkturdaten können wieder veröffentlicht werden und Anleger bekommen ein besseres Bild über die Lage in der Wirtschaft.
Gute Nachrichten gab es zudem für die deutsche Autoindustrie: China hat das Exportverbot für Chips des niederländischen Herstellers Nexperia aufgehoben.
Anleger an Europas Börsen zeigten sich zum Wochenstart wieder in Kauflaune.
Der EURO STOXX 50 baute seinen anfänglichen Gewinn aus und beendete den Montagshandel 1,76 höher bei 5.664,46 Punkten.
"In den USA zeichnet sich ein Ende des Shutdown ab, damit sieht es nach steigender Risikobereitschaft aus", so ein Marktteilnehmer. Der Durchbruch im Haushaltsstreit sieht allerdings nur eine Finanzierung bis Ende Januar vor. Im Blick stehen nun die Abstimmungen über den Kompromiss.
Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester.
Der Dow Jones schloß mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 47.372,22 Punkten.
Der NASDAQ Composite ging unterdessen 2,27 Prozent höher bei 23.527,17 Zählern in den Feierabend.
Nachdem der US-Senat eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Beendigung des rekordlangen "Shutdowns" der US-Regierung genommen hat wächst die Hoffnung auf eine Ende des Regierungsstillstandes. Eine Maßnahme der vom US-Repräsentantenhaus verabschiedeten Ausgabengesetzgebung erhielt im Senat die erforderlichen Ja-Stimmen. Damit ist eine Einigung zwar noch nicht in trockenen Tüchern und die aktuelle Initiative wäre auch nur eine kurzfristige Lösung bis Ende Januar 2026, dennoch reagieren die Marktteilnehmer erleichtert darauf, dass nun wenigstens Bewegung in die Angelegenheit kommt.
Vielleicht am wichtigsten ist, dass ein Ende des bislang längsten Regierungsstillstandes zu einer Wiederaufnahme der Veröffentlichung von Konjunkturdaten führen könnte. Anstehende und möglicherweise auch nachgelieferte Daten könnten der Zinsdebatte neue Nahrung geben und somit der Börse Impulse für beide Richtungen liefern.
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag nach unten.
In Japan verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise leicht um 0,14 Prozent auf 50.842,93 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich Abgaben von 0,30 Prozent auf 4.006,71 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong büßt unterdessen 0,18 Prozent ein auf 26.600,85 Einheiten.
Nach den kräftigen Kursgewinnen zum Wochenauftakt zeigen sich die Börsen in Asien am Dienstag deutlich ruhiger. Das Gesamtbild bleibt uneinheitlich. Die Entscheidung des US-Senats, mit der Zustimmung zu einem Übergangshaushalt den Weg für ein Ende des längsten Shutdowns in der US-Geschichte zu ebnen, sorgt kaum noch für Impulse - die Märkte hatten diese Entwicklung bereits am Vortag eingepreist. Die Zustimmung des Repräsentantenhauses steht allerdings noch aus. So dominiert eine eher verhaltene Stimmung - auch begünstigt durch Gewinnmitnahmen.