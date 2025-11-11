DAX23.962 ±0,0%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1575 +0,1%Öl64,49 +0,7%Gold4.141 +0,6%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Kapitalmaßnahme

SAF-HOLLAND-Aktie steigt: Aktienrückkauf geplant

11.11.25 11:56 Uhr
SAF-HOLLAND gesucht: Aktienrückkauf treibt Aktienkurs hoch | finanzen.net

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND will angesichts seiner robusten Kassenlage eigene Aktien zurückkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAF-HOLLAND SE
13,66 EUR 0,08 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So sollen bis zu 40 Millionen Euro für bis zu 5 Prozent des Grundkapitals ausgegeben werden, teilte der SDAX-Konzern am Dienstag in Bessenheim mit. Voraussichtlich soll der Rückkauf Ende November beginnen und bis zum Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Bis zum März 2027 gebe es keine ausstehenden Fälligkeiten von Schulden, hieß es weiter zur Begründung. Der Hauptversammlung im kommenden Mai soll vorgeschlagen werden, die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zu erneuern.

Die Aktie von SAF-HOLLAND verbucht aktuell Kursgewinne von 2,95 Prozent bei 13,96 Euro.

/men/jha/

BESSENHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

