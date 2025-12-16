DAX 24.036 -0,2%ESt50 5.711 -0,1%MSCI World 4.390 -0,1%Top 10 Crypto 11,63 +1,6%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.639 -0,2%Euro 1,1732 -0,1%Öl 59,92 +1,8%Gold 4.343 +0,9%
SAF-HOLLAND Aktie

14,32 EUR -0,34 EUR -2,32 %
STU
Marktkap. 666,39 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

13:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
14,32 EUR -0,34 EUR -2,32%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Bewertung biete immenses Potenzial für den nächsten Aufschwung, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. 2026 rechnet er allerdings mit unterdurchschnittlichen Absatzvolumina des Herstellers von Nutzfahrzeugkomponenten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,26 €		 Abst. Kursziel*:
82,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,56%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

13:36 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.12.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
14.11.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
04.11.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
mehr Analysen

