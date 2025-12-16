SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 666,39 Mio. EURKGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Bewertung biete immenses Potenzial für den nächsten Aufschwung, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. 2026 rechnet er allerdings mit unterdurchschnittlichen Absatzvolumina des Herstellers von Nutzfahrzeugkomponenten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,26 €
|Abst. Kursziel*:
82,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
81,56%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|13:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|13:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|13:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|25.03.21
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|03.12.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.10.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG