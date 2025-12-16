Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

13:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Bewertung biete immenses Potenzial für den nächsten Aufschwung, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. 2026 rechnet er allerdings mit unterdurchschnittlichen Absatzvolumina des Herstellers von Nutzfahrzeugkomponenten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.