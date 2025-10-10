SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 640,06 Mio. EURKGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Absatzmärkte für Lkw und Zugmaschinen in Europa stabilisierten sich auf einem niedrigen Niveau, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte revidierte seine Annahmen für den Zulieferer und senkte in der Folge das Kursziel moderat./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,88 €
|Abst. Kursziel*:
8,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
