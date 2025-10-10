DAX 24.202 +0,1%ESt50 5.635 +0,5%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
SAF-HOLLAND Aktie

14,28 EUR +0,36 EUR +2,59 %
STU
Marktkap. 640,06 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

Deutsche Bank AG

SAF-HOLLAND SE Hold

14:16 Uhr
SAF-HOLLAND SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Absatzmärkte für Lkw und Zugmaschinen in Europa stabilisierten sich auf einem niedrigen Niveau, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte revidierte seine Annahmen für den Zulieferer und senkte in der Folge das Kursziel moderat./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,88 €		 Abst. Kursziel*:
8,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

14:16 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
12:46 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.08.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND SE: Supervisory Board decides to extend CEO Alexander Geis' contract early until 2031
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND achieves solid results in the first half of 2025 despite decline in sales
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND wins major order for swivel axle bogies in the military transport sector
EQS Group EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
