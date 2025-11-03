DAX 23.729 -1,7%ESt50 5.594 -1,5%MSCI World 4.383 -0,3%Top 10 Crypto 14,07 -1,0%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.222 -2,5%Euro 1,1508 -0,1%Öl 64,06 -1,2%Gold 3.995 -0,2%
Top News
Sanmina: ZT Systems stärkt Fertigungsgeschäft für KI-Infrastruktur – Umsatzverdoppelung soll ein Jahr früher gelingen! Sanmina: ZT Systems stärkt Fertigungsgeschäft für KI-Infrastruktur – Umsatzverdoppelung soll ein Jahr früher gelingen!
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
SAF-HOLLAND Aktie

13,60 EUR -0,34 EUR -2,44 %
STU
Marktkap. 640,06 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

11:21 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
13,60 EUR -0,34 EUR -2,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Lkw-Zulieferers sei auf anhaltende Zurückhaltung am US-Markt zurückzuführen, schrieb Fabio Hölscher in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,50 €		 Abst. Kursziel*:
92,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
91,18%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

11:21 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
29.10.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.08.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

dpa-afx Eingetrübte Absatzerwartung SAF-HOLLAND-Aktie in Rot: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft SAF-HOLLAND-Aktie in Rot: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft
dpa-afx ROUNDUP/US-Zölle belasten Nachfrage: SAF-Holland senkt erneut Umsatzziel
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: SAF-Holland vorbörslich schwach - Senkt erneut Umsatzprognose
dpa-afx KORREKTUR: SAF Holland senkt erneut Umsatzziel - US-Zölle belasten
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.117 Pkt - SAF-Holland mit Abgaben
EQS Group EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND SE passt Umsatzprognose aufgrund weniger starker Nachfrageerwartungen an
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SAF-HOLLAND SE-Aktie
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND SE adjusts sales forecast due to less strong demand expectations
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND awarded bronze medal in EcoVadis sustainability rating
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
