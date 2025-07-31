Deutsche Bank AG

SAF-HOLLAND SE Hold

13:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die detaillierten Zahlen des Lkw-Zulieferers für das zweite Quartal hätten die vorläufigen Eckdaten vollständig bestätigt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der volatilen Absatzmärkte und der anhaltenden Zoll-Unsicherheiten halte er die jüngst reduzierten Unternehmensziele aber für zu eng gefasst./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.