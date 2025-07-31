SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 710,87 Mio. EURKGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die detaillierten Zahlen des Lkw-Zulieferers für das zweite Quartal hätten die vorläufigen Eckdaten vollständig bestätigt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der volatilen Absatzmärkte und der anhaltenden Zoll-Unsicherheiten halte er die jüngst reduzierten Unternehmensziele aber für zu eng gefasst./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,80 €
|Abst. Kursziel*:
1,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,50%
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|13:16
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.03.21
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|03.12.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.10.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
