SAF-HOLLAND-Aktie fällt: Chef Geis erhält vorzeitige Vertragsverlängerung
Der Lkw-Zulieferer SAF-HOLLAND verlängert den Vertrag seines Vorstandschefs Alexander Geis vorzeitig.
Werte in diesem Artikel
Der Aufsichtsrat habe beschlossen, den ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrag um fünf Jahre bis Ende Juni 2031 auszudehnen, teilte SAF-HOLLAND SE am Mittwoch überraschend in Bessenbach mit.
Die Vertragsverlängerung solle sicherstellen, "dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren konsequent an der Umsetzung der Unternehmensstrategie drive2030 arbeitet und die Weichen für nachhaltigen Erfolg stellt", hieß es in der Mitteilung weiter. Geis führt das Unternehmen bereits seit März 2019. An der Börse gab die Aktie in einem schwachen Umfeld um knapp ein Prozent nach.
Im XETRA-Handel verliert die Aktie von SAF-HOLLAND zeitweise 1,37 Prozent auf 15,88 Euro.
/tav/jha/
BESSENBACH (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAF-HOLLAND
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAF-HOLLAND
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SAF-HOLLAND News
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|SAF-HOLLAND SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|SAF-HOLLAND SE Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.2025
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.2025
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.2025
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|21.03.2025
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.03.2021
|SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt Reduce
|Kepler Cheuvreux
|03.12.2020
|SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.2020
|SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.2020
|SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.10.2020
|SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAF-HOLLAND SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen