SAF-HOLLAND Aktie

16,70 EUR -0,28 EUR -1,65 %
STU
Marktkap. 774,43 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

13:51 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
16,70 EUR -0,28 EUR -1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Vor den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Schätzungen für den Lkw-Zulieferer überarbeitet, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem bleibe er bei seiner positiven Sicht bezüglich einer zyklischen Verbesserung vom aktuellen Niveau aus in den wichtigsten Segmenten im Verlauf des Jahres und darüber hinaus./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,68 €		 Abst. Kursziel*:
55,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,69%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

13:51 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
17.12.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.12.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
14.11.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich fester
finanzen.net Kaum Veränderungen: SDAX am Mittag knapp behauptet
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net Analysten sehen bei SAF-HOLLAND SE-Aktie Potenzial
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Mittag
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
