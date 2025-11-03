DAX 23.930 -0,8%ESt50 5.655 -0,4%MSCI World 4.368 -0,6%Top 10 Crypto 14,29 +0,6%Nas 23.623 -0,9%Bitcoin 90.814 -1,8%Euro 1,1480 -0,4%Öl 64,39 -0,7%Gold 3.947 -1,4%
SAF-HOLLAND Aktie

WKN SAFH00

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

DZ BANK

SAF-HOLLAND SE Kaufen

16:21 Uhr
SAF-HOLLAND SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
13,80 EUR -0,14 EUR -1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAF-Holland von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal lägen etwas unter den Erwartungen, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Im schwächeren Marktumfeld stütze aber das robuste Ersatzteilgeschäft des Lkw-Zulieferers./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Kaufen

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
13,82 €		 Abst. Kursziel*:
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
13,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,50 €

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

11:21 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
29.10.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.08.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

dpa-afx Eingetrübte Absatzerwartung SAF-HOLLAND-Aktie in Rot: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft SAF-HOLLAND-Aktie in Rot: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft
dpa-afx ROUNDUP/US-Zölle belasten Nachfrage: SAF-Holland senkt erneut Umsatzziel
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: SAF-Holland vorbörslich schwach - Senkt erneut Umsatzprognose
dpa-afx KORREKTUR: SAF Holland senkt erneut Umsatzziel - US-Zölle belasten
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.117 Pkt - SAF-Holland mit Abgaben
EQS Group EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND SE passt Umsatzprognose aufgrund weniger starker Nachfrageerwartungen an
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SAF-HOLLAND SE-Aktie
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND SE adjusts sales forecast due to less strong demand expectations
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND awarded bronze medal in EcoVadis sustainability rating
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
